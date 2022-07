I Tiromancino inaugurano "Nell'ombra della musica italiana"

(ANSA) - L'AQUILA, 30 LUG - Tiromancino, Mario Biondi e Malika Ayane. Sono i protagonisti della quarta edizione della della rassegna "Nell'ombra della musica italiana", inserita anche nel cartellone estivo dei Cantieri dell'Immaginario, con tre serate dedicate alla canzone d'autore, in programma in piazza Duomo nei giorni lunedì 1, mercoledì 3 e venerdì 5 agosto alle ore 21.30.

Per il concerto di apertura i Tiromancino portano all'Aquila il Best of - Tour 2022. Uno spettacolo che si propone come un vero e proprio viaggio che scandaglia rapporti familiari importanti, parole rivolte dai figli ai genitori e dai genitori ai figli, sentimenti legati alle relazioni amorose e all'amicizia, ma anche il rapporto con il pianeta, il legame con il cinema e con la musica ed i suoi maestri. I loro arrangiamenti, in generale sono improntati alla commistione tra forma canzone e ricerca di sonorità non convenzionali.

Secondo appuntamento, mercoledì 3, con Mario Biondi in tanti anni di live in tutto il mondo, a partire dalla sua Catania, propone un repertorio internazionale Dal jazz al soul, dal funky al pop, dalla musica brasiliana ai tradizionali stagionale.

In chiusura, venerdì 5, Malika Ayane. In scaletta non solo i grandi classici dell'artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. L'organizzazione è a cura della società dei concerti "Bonaventura Barattelli". (ANSA).