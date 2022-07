Sanità:Giuseppe Pirozzi nuovo presidente Sied Abruzzo-Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 LUG - Giuseppe Alessandro Pirozzi, dirigente medico del 'Gemelli Molise' è stato eletto presidente della Società italiana di endoscopia digestiva (Sied) di Abruzzo e Molise. Resterà in carica fino al 2025. Rinnovati anche gli altri organi direttivi: Marco Valvano, dell'Università dell'Aquila, è stato designato segretario, gli altri componenti del Consiglio sono: Carmelo Barbera, primario di Gastroenterologia all'ospedale di Teramo, Margareth Giuseppina Ubalducci, dirigente medico dell'ospedale di Vasto (Chieti) e Felice Molinario, dirigente medico del 'Gemelli Molise'. "Sono molto onorato di ricoprire questa carica - commenta Pirozzi - con doppio orgoglio essendo abruzzese di nascita e molisano di adozione. L'idea che ci siamo prefissati è continuare ad offrire il nostro contributo in continuità con il precedente direttivo, per sostenere e promuovere iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo della 'cultura della qualità' in Endoscopia". Diversi i progetti in cantiere. "Organizzeremo incontri periodici con i Medici di medicina generale per studiare insieme percorsi clinici condivisi, cercheremo di migliorare la comunicazione in ambito medico anche con l'utilizzo delle nuove tecnologie e ci faremo promotori di importanti eventi di formazione ed aggiornamento professionale". (ANSA).