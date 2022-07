'Ndrangheta:arresti, sequestrati beni per 32 milioni di euro

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 26 LUG - Beni mobili ed immobili per un valore di oltre 32 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia e dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria nell'ambito dell'operazione "Planning" che ha portato all'arresto di 12 persone tra presunti affiliati alla 'ndrangheta ed imprenditori, che avrebbero stretto un'alleanza tra loro per gestire "affari", in particolare nei settori dell'edilizia e della grande distribuzione alimentare.

I beni sequestrati consistono, in particolare, in 27 imprese, di cui una con sede in Slovenia e un'altra in Romania, 31 unità immobiliari e varie quote societarie e disponibilità finanziarie.

L'Inchiesta che ha portato ai 12 arresti ed al sequestro dei beni è stata condotta dai sostituti procuratori della Dda di Reggio Calabria Stefano Musolino e Walter Ignazitto. (ANSA).