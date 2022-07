Intesa Univaq-Enel:Valente,inserire giovani mondo lavoro

(ANSA) - L'AQUILA, 19 LUG - "Il nostro impegno nella formazione e nel favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è massimo, e questo progetto ne è la conferma. Negli ultimi mesi abbiamo messo in campo iniziative sempre più specifiche e strutturate in base alle reali esigenze aziendali".

Così Francesca Valente, responsabile People&Organization Enel Italia, sulla intesa Enel e Università dell'Aquila relativo a un programma di apprendistato duale di alta formazione che riguarderà il corso di laurea magistrale di Ingegneria Elettrica.

"Il Progetto con l'Università de L'Aquila si inserisce in tale contesto potenziando il sistema duale e l'istituto dell'apprendistato, in un'ottica di sinergia virtuosa tra formazione universitaria e mondo aziendale, estendendolo anche al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria elettrica - spiega ancora il dirigente Enel. La collaborazione scatta a partire dall'anno accademico 2023/2024: saranno coinvolti 15 studenti e studentesse del secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, che alterneranno le lezioni e lo studio a una formazione tecnico-professionale in azienda.

"L'obiettivo del percorso - conclude - è, infatti, quello del conseguimento di un titolo universitario arricchito da contenuti formativi altamente professionalizzanti". (ANSA).