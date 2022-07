Nature premia Ronchini (Gssi) per video "Science in Shorts"

(ANSA) - L'AQUILA, 14 LUG - Samuele Ronchini, dottorando in fisica astroparticellare al Gssi, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, è uno dei 10 vincitori del concorso video "Science in Shorts" promosso dal noto gruppo editoriale Springer Nature.

Il contest, riservato agli autori che hanno pubblicato nell'ultimo anno su una delle riviste scientifiche di Nature, richiedeva la realizzazione di un breve video divulgativo, originale e scientificamente fondato, correlato all'attività di ricerca dell'autore.

Tra i 10 vincitori, selezionati tra oltre 130 video arrivati e che riceveranno il premio di 5mila euro, Samuele è l'unico a rappresentare un'istituzione scientifica italiana. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la Conferenza Curious2022 che dal 12 al 13 luglio 2022 riunisce a Darmstadt, in Germania, rinomati scienziati e premi Nobel di tutto il mondo per discutere di innovazione, frontiere della ricerca e nuove soluzioni tecnologiche per il futuro.

Associato Infn e Inaf, Samuele Ronchini al Gssi studia la fisica che è alla base dei lampi di raggi gamma, eventi catastrofici prodotti dopo il collasso di una stella massiccia o la fusione di due oggetti compatti, come i buchi neri e le stelle di neutroni. Le leggi che ne regolano la natura non sono ancora ben comprese e il rilevamento congiunto di più messaggeri da questi eventi violenti sarebbe di fondamentale importanza.

Con l'ausilio di animazioni, illustrazioni realizzate a mano e riprese dal vivo, il video riassume il viaggio di tre particelle, un fotone, un'onda gravitazionale e un neutrino, emesse proprio durante la fusione di due stelle di neutroni.

(ANSA).