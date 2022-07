Getta alcool su barbecue, donna muore per ustioni

(ANSA) - POPOLI, 14 LUG - Una donna originaria di Popoli Maria Diodati di 56 anni, è deceduta ieri nell'ospedale di Pisa a causa delle gravi ustioni riportate in un incidente domestico: da quanto si è appreso, la donna si sarebbe ustionata al volto e in altri parti del corpo, nella sua casa di Popoli, venerdì scorso, mentre stava accendendo un barbecue, gettando del liquido infiammabile sul carbone ardente.

A soccorrerla il fratello che l'avrebbe accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Popoli. Dopo averla visitata e aver accertato la gravità della situazione, i medici del pronto soccorso ne hanno deciso il trasferimento nel Centro grandi ustionati dell'ospedale di Pisa dove ieri sera, il suo cuore si è fermato. Sulle cause del decesso sono stati ordinati ulteriori accertamenti tanto che la procura del tribunale di Pisa, competente per territorio, sta decidendo se disporre l'autopsia.

Maria Diodati lascia il marito e due figlie. I funerali si svolgeranno la prossima settimana a Popoli, dopo che la Questura di Pisa darà il nulla osta per la sepoltura. (ANSA).