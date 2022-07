Disabile discriminata, Poste si scusa 'per l'incomprensione'

(ANSA) - PESCARA, 14 LUG - In relazione all'episodio raccontato dalle associazioni 'Carrozzine Determinate' e 'Accessibilità & Eventi Deaf Aps' avvenuto a Pescara nell'ufficio postale di via Nazionale Adriatica Nord, Poste Italiane ha diffuso una nota con cui "si scusa con la signora per l'incomprensione che si è verificata. Nel merito, l'Azienda precisa di avere già avviato verifiche interne volte ad approfondire l'accaduto e, laddove fossero accertate eventuali responsabilità, si riserverà di applicare i relativi provvedimenti.

A prescindere dall'esito di tali verifiche, Poste Italiane intende sottolineare come la signora, cliente abituale e conosciuta da tutto il personale dell'ufficio, sia stata comunque servita e abbia potuto portare a termine le sue operazioni a sportello. L'Azienda sarà inoltre lieta di invitare nei prossimi giorni la signora in ufficio postale per chiarire l'episodio. Poste Italiane ha fatto dell'inclusione uno dei pilastri del piano strategico '2024 Sustain & Innovate' e dimostra quotidianamente un'attenzione molto alta su tutti i segmenti di clientela e in particolare sulle persone che hanno delle difficoltà di accesso ai servizi erogati sul territorio".

(ANSA).