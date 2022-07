Consiglio Abruzzo, 200mila euro per visita Papa a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 14 LUG - Il Consiglio regionale d'Abruzzo nella seduta che si è svolta nel pomeriggio all'Aquila ha licenziato due emendamenti: uno per la concessione di un contributo straordinario di 200 mila euro all'arcidiocesi dell'Aquila per la visita del Papa nel capoluogo regionale, il prossimo 28 agosto in occasione della Perdonanza Celestiniana, in particolare per presenziare all'apertura della Porta Santa della basilica di Collemaggio. Il secondo emendamento è relativo alla copertura assicurativa dei dipendenti regionali. (ANSA).