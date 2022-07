Aielli torna a ritmo Swing nella notte di San Lorenzo

(ANSA) - L'AQUILA, 14 LUG - Swing e incontri culturali, sotto il cielo stellato di Aielli (L'Aquila), nella notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto. Si presenta così la seconda edizione del festival Swing sotto le Stelle. Saranno quattro i concerti dislocati in altrettante piazze del borgo divenuto famoso in tutto il mondo per i suoi murales, vere e proprie opere d'arte, e tutti a ingresso gratuito.

Sul palco i Fretboard, Pepper and the Jellies, Jaser Trio e Ever After Trio, ma ci sarà spazio per numerose attività, dal tour dei murales alla visita all'osservatorio astronomico, dalla presenza di un market all'esposizione di auto d'epoca curata dall'Old Motors club di Montesilvano. Non solo, Emanuele Margiotta - "The Gentleman Thief" - titolare della Swinghaus di Roma, farà divertire e ballare i presenti con lezioni gratuite di ballo swing, oltre che con uno speciale dj set, che verrà ampliato da quello di Dr Hug sotto la Torre delle Stelle, anch'essa visitabile per l'occasione. Immancabile la presenza dello street food, per tutti i gusti e, ulteriore novità di quest'anno, la presenza della birra "New Orleans", realizzata dal birrificio Fermento Marso unicamente per l'evento. A questo si aggiungono i tatuaggi "Hand Made".

Un appuntamento che nella sua prima edizione ha richiamato più di quattromila persone da tutta Italia. Numerose, infatti, le comitive dal Lazio, dalle Marche, dall'Umbria e anche dalla Campania, oltre naturalmente alle quattro province abruzzesi.

Soddisfazione, alla presentazione dell'iniziativa, da parte degli organizzatori, a partire dal giornalista Federico Falcone: "Siamo felicissimi di presentare questa seconda edizione, in questo borgo colorato che costituisce un'attrattiva in sé per turisti e appassionati". (ANSA).