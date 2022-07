A24-A25: D'Annuntiis, tutelare utenti su sicurezza e tariffe

(ANSA) - L'AQUILA, 13 LUG - "L'obiettivo della Regione Abruzzo è tutelare tutti gli automobilisti sia in termini di sicurezza sia con tariffe congrue, e salvaguardare il lavoro di tutti coloro che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza, per migliorare la percorribilità delle strade, per far funzionare l'intero sistema autostradale". Così in una nota il consigliere regionale abruzzese di Fdi Umberto D'Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega ai trasporti, sull'incontro in merito alla gestione delle autostrade A24 e A25 a Roma con i rappresentanti di Pd e di Fdi nel quale era presente una delegazione di sindaci delle due regioni guidata dal sindaco di Carsoli (L'Aquila), Velia Nazzarro.

Nel chiedere informazioni sullo stato dell'arte anche alla luce del provvedimento del Tar Lazio che ha sospeso l'efficacia del Decreto Legge di revoca della concessione a Strada dei Parchi Spa, dopo 4 giorni di ingresso dell'Anas tornata quindi in sella, D'Annuntiis e sindaci hanno ricordato la necessità di costituire un tavolo tecnico politico "che possa fornire un aggiornamento costante della situazione". Il consigliere regionale abruzzese sottolinea che "il decreto legge del Consiglio dei ministri non entra nel merito del problema delle tariffe, che rimane problema insoluto, e si sono chieste informazioni sulle risorse destinate alla messa in sicurezza dell'infrastruttura, oltre a chiarimenti sulla situazione dei tanti lavoratori interessati dal provvedimento". "Al gruppo Fdi - spiega ancora D'Annuntiis - siamo stati ricevuti dagli onorevoli Lollobrigida e Foti. Inoltre si stanno verificando la possibile gratuità per alcune categorie di utenti. Foti ha messo in evidenza una situazione di stallo con un contenzioso che blocca tutto anche perché Anas assume un ruolo che contrasta con quando prevede la legge" conclude la nota. (ANSA).