Turismo, a Fossacesia issata 21/a Bandiera Blu

(ANSA) - FOSSACESIA, 12 LUG - La Bandiera Blu sventola per la 21/a volta sulla sede municipale di Fossacesia e questa mattina è stata issata ufficialmente nel corso di una cerimonia alla presenza del sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, degli assessori Giovanni Finoro e Danilo Petragnani, di Valerio Nardone, presidente dell'associazione di promozione Aps "I Trabocchi", di una rappresentanza dei Carabinieri della Stazione di Fossacesia, guidati dal vice comandante Giulio Sambuco, e degli agenti della Polizia Locale. Tra i criteri di giudizio per l'assegnazione della Bandiera Blu sono prioritari la qualità delle acque di balneazione, l'informazione e l'educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Mentre tra gli indicatori figurano impianti di depurazione funzionanti, gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi, la cura dell'arredo urbano e delle spiagge, la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.

"La Bandiera Blu è, ancora una volta, un orgoglio per tutta la città. La salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico e la loro valorizzazione sono per noi elementi pregnanti per un più ampio progetto di turismo sostenibile e consapevole, che si basa sul rispetto dell'ambiente, sull'eccellenza del nostro comparto balneare e sull'alto standard qualitativo dell'offerta complessiva - ha detto Di Giuseppantonio - Un lavoro di sinergia, indispensabile per la crescita della nostra località, che vede lo sforzo da parte delle istituzioni e un coinvolgimento attivo dell'intera comunità, per una Fossacesia che si continua a distinguere come località attenta a uno sviluppo eco-sostenibile. Conquistare la Bandiera Blu è una continua sfida e oggi sono fondamentali azioni mirate. E' un impegno costante e faticoso, che si traduce in questo eco-riconoscimento di cui siamo sempre orgogliosi.

Sono orgoglioso che la prima Bandiera Blu coincide con l'inizio del mio primo mandato di sindaco". (ANSA).