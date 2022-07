A24-A25: Marcozzi (Ipf), punto svolta a tutela pendolari

(ANSA) - PESCARA, 07 LUG - "La revoca della concessione a Strada dei Parchi della A24 e della A25 da parte del Governo Draghi è un fatto storico per l'intero Abruzzo. Deve rappresentare un punto di svolta a tutela di pendolari, utenti e imprese per arrivare a una manutenzione delle strade, all'attuazione del piano di messa in sicurezza e al contenimento dei prezzi delle tariffe. Parliamo di un'arteria strategica per la nostra regione, l'unica infrastruttura veloce che ci colleghi alla capitale, visti i tempi di percorrenza del trasporto su ferro. Adesso deve essere fatta una programmazione capace di rendere questa revoca efficace per ottenere un definitivo miglioramento nella gestione dell'intera infrastruttura". Lo afferma il consigliere regionale abruzzese ed esponente di "Insieme per il futuro", Sara Marcozzi. (ANSA).