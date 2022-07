Basket: aquilano Filoni approda in A e in nazionale under 23

(ANSA) - L'AQUILA, 05 LUG - Grande soddisfazione per la pallacanestro aquilana e per tutto il movimento cestistico abruzzese grazie alle prestazioni super di Niccolò Filoni, classe 2001, convocato nella Nazionale Italiana Under 23 impegnata da ieri in Canada al Globl Jam contro le nazionali degli Usa, Brasile e Canada; soddisfazione per la convocazione in azzurro è stata poi amplificata dalla notizia arrivata questa mattina, con l'approdo nella massima serie italiana, con l'annuncio dell'accordo con il Bertram Derthona, società rivelazione dello scorso campionato con l'approdo alle semifinali scudetto.

Dopo aver giocato da capitano con la Nazionale Under 18 agli Europei di Volos in Grecia due anni fa e dopo la medaglia di bronzo individuale alla Gara delle Schiacciate in Argentina durante i Giochi olimpici Giovanili dello steso anno, cui era impegnato con la Nazionale Italiana 3contro3, reduce da tre stagioni di A2 esaltanti con le maglie della Npc Rieti e della Kleb Ferrara, per l'atleta uscito dal vivaio del Nuovo Basket Aquilano partendo dalla Scuola Minibasket all'età di cinque anni, arriva ora la definitiva consacrazione.

Filoni inizierà il suo primo campionato di Serie A voluto con decisione da una società, come il Bertram, che ha stupito tutti nella passata stagione e che è guidata dallo stesso tecnico della Nazionale Under 23 Italiana, Marco Ramondino, che ha indirizzato fortemente la scelta del club. Sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, per il tesseramento in serie A.

"Un traguardo - scrive il primo cittadino - che premia anni di allenamenti, le indubbie capacità tecniche dell'atleta, convocato anche con la nazionale azzurra under 23, e rappresenta un grande orgoglio, oltre che per la comunità sportiva aquilana, soprattutto per lo staff tecnico e dirigenziale del Nuovo basket Aquilano, società in cui è cresciuto e si è formato tecnicamente prima di spiccare il volo verso una carriera in cui gli auguro di raggiungere ancora ulteriori e sempre più prestigiosi traguardi". (ANSA).