Comune L'Aquila:insediato nuovo consiglio,convalida eletti

Alla presenza del prefetto della provincia dell'Aquila, Cinzia Torraco, si è insediato il consiglio comunale eletto il 12 giugno scorso. L'assemblea, inizialmente presieduta da Livio Vittorini, di Fdi, consigliere anziano alla luce della maggiore cifra individuale (sommatoria dei voti di lista e di quelli di preferenza) alle recenti elezioni, ha convalidato gli eletti dopo la surroga dei consiglieri che sono subentrati a coloro che si sono dimessi dopo aver assunto la carica di assessore.

Il Consiglio, che in apertura ha osservato un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia della Marmolada, dopo aver eletto il nuovo presidente, Roberto Santangelo (L'Aquila Futura), ha visto il giuramento del riconfermato sindaco, Pierluigi Biondi (Fdi), che ha ottenuto, a capo della coalizione di centrodestra, oltre il 54% battendo il candidato sindaco dl raggruppamento civico di area centrosinistra, il consigliere regionale di Legnini Presidente Americo Di Benedetto e il candidato del centrosinistra, il deputato aquilano Stefania Pezzopane.

Il nuovo consiglio. Sindaco: Pierluigi Biondi. Consiglieri comunali: Maura Castellani, Silvia D'Angelo, Tiziana Del Beato, Claudia Pagliariccio, Katia Persichetti, Leonardo Scimia, Livio Vittorini (FdI); Daniela Bontempo, Daniele Ferella, Alessandro Maccarone, Gianluca Marinelli (Lega); Laura Cococcetta, Roberto Santangelo, Guglielmo Santella (L'Aquila Futura); Daniele D'Angelo, Stefano Flamini (L'Aquila al Centro); Fabio Frullo, Luigi Faccia (Civici indipendenti); Maria Luisa Ianni, Gloria Nardecchia (Fi); Stefano Albano, Eva Fascetti, Stefano Palumbo, Stefania Pezzopane (Pd); Americo Di Benedetto, Emanuela Iorio, Massimo Scimia, Alessandro Tomassoni (Il Passo Possibile); Simona Giannangeli, Lorenzo Rotellini (L'Aquila Coraggiosa), Enrico Verini (Azione più Europa noi al centro); Paolo Romano (L'Aquila Nuova). Consigliere comunale aggiunto non appartenente all'Unione Europea: Edlira Banushaj. L'Assemblea ha votato anche i due vicepresidenti: si tratta di Daniele Ferella (Lega, 21 voti) ed Emanuela Iorio (Il Passo Possibile, 12 voti). Ferella è stato designato da Santangelo quale vice presidente vicario.

