Turismo, sindaci,con Pnrr Alto Sangro tra mete più blasonate

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 01 LUG - Riorganizzazione dei servizi territoriali, nell'ottica di migliorarne l'efficacia, attraverso le opportunità offerte dalla transizione prevista dal PNRR e l'istituzione dell'Unione di Comuni, questo al fine di consegnare l'Alto Sangro nel novero delle località turistiche più blasonate d'Europa: sono i temi e gli ambiziosi obiettivi di cui si è discusso nel corso della riunione che si è svolta ieri pomeriggio nella sala consiliare del comune di Castel di Sangro (L'Aquila) alla presenza dei primi cittadini del territorio montano ad alta vocazione turistica, soprattutto invernale.

"L'occasione è stata utile - si legge in una nota - per discutere le strategie di sviluppo del comprensorio del territorio altosangrino, da basarsi sulla straordinaria presenza di risorse ambientali rappresentate dai parchi nazionali, dalla titolarità del bacino sciistico più importante del centro-sud, senza trascurare gli impianti sportivi di livello internazionale". Il motivo dell'incontro è da collegare anche alla riforma, ancora in atto, delle Comunità Montane, per la quale è stata già sancita la soppressione. Si è poi affrontato il tema del possibile subentro nel relativo patrimonio attraverso l'istituto dell'Unione dei Comuni. "La volontà unanime dell'assise sindacale è stata quella di essere protagonista di un nuovo corso della politica territoriale, da improntarsi all'insegna della coesione comunitaria per far affermare l'Alto Sangro nel panorama delle località turistiche più blasonate d'Europa" si legge ancora nella nota. Al termine il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, ha sottolineato che "l'incontro è stato voluto per affrontare tematiche molto importanti, ma anche per accogliere e dare un benvenuto ai nuovi sindaci dei comuni che hanno votato nella recente tornata elettorale, con i quali, posso affermare, vi è stata una rapida sintonia di pensiero". (ANSA).