Bankitalia:rapporto, inflazione rallenta crescita in Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 28 GIU - Sulle previsioni economiche per l'anno in corso "pesano le incertezze legate all'evoluzione delle tensioni sui mercati delle materie prime e dei beni energetici, che hanno già determinato nel 2021 una rilevante crescita dei costi di produzione delle imprese e rallentamenti de attività produttiva". Lo si legge nel rapporto "L'economia dell'Abruzzo" presentato da Banca d'Italia all'Aquila dal direttore di filiale, Giovanni Giuseppe Ortolani.

"Il quadro del 2021 è stato complessivamente positivo - ha detto quest'ultimo nel presentare il documento di analisi - Per il 2022 si fa i conti aumento dell'inflazione, crisi energetica e conflitto ucraino". Ortolani ha valutato che "l'esposizione della regione Abruzzo verso la Russia e l'Ucraina non è particolarmente elevata - ha detto - ed è in linea con la media nazionale. Chiaramente ci sono tensioni a livello globale, problemi di approvvigionamento delle materie prime, rincari energetici e rischi di inflazione sullo sfondo che stanno incidendo sul clima di fiducia. C'è molta incertezza - ha concluso - speriamo che gli eventi volgano in senso favorevole".

Sempre secondo il rapporto, nel 2021 la crescita dei prestiti bancari all'economia abruzzese si è attenuata (all'1,1% a dicembre rispetto al 2,6% di fine 2020), risentendo dei marcato rallentamento dei finanziamenti alle imprese (allo 0,2% dal 4,8%). II miglioramento del quadro congiunturale e le misure pubbliche di sostegno hanno comunque inciso positivamente sulla qualità del credito. La liquidità detenuta sui depositi bancari permane su livelli elevati, sebbene la sua crescita si sia attenuata. Prosegue, infine, nella regione il ridimensionamento della rete distributiva tradizionale delle banche, a fronte di un rafforzamento dell'offerta online di servizi finanziari.

Infine, il rapporto attesta un aumento della spesa in conto capitale delle amministrazioni locali, anche per effetto delle risorse aggiuntive messe a disposizione del Pnrr. (ANSA).