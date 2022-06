Domenica il 'Seicento Stravagante' all'Oratorio de Nardis

(ANSA) - L'AQUILA, 25 GIU - Con un concerto dal titolo programmatico "Seicento Stravagante" si conclude domani, domenica 26 alle ore 18 (e non alle 21.15 come inizialmente comunicato), la rassegna "La bellezza rinasce" che ha festeggiato la riapertura dell'Oratorio di Sant'Antonio dei Cavalieri de Nardis, in via San Marciano all'Aquila: splendido scrigno barocco restituito alla città dopo i restauri dovuti al terremoto.

Protagonista del concerto, assieme all'organo dell'Oratorio, suonato da Nicola Lamon, sarà il cornetto di David Brutti. Il cornetto, strumento che venne dimenticato a partire dal XVIII secolo, nel Seicento era considerato "il più eccellente" degli strumenti a fiato, per le possibilità di virtuosismi e di imitazione della voce. David Brutti permetterà così un viaggio nel tempo fatto di sonorità antiche, in particolare nell'epoca d'oro di Venezia, cui è dedicata la prima parte del programma.

Il concerto, ospitato dall'associazione 'Gli Archi del Cherubino', è a ingresso libero. Al termine del concerto sarà possibile visitare l'Oratorio. (ANSA).