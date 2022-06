Imprese: Intesa, in 1/o trimestre oltre 110 mln ad Abruzzo (2)

(ANSA) - CHIETI, 21 GIU - Obiettivo dell'incontro, organizzato da Intesa Sanpaolo nella sua sede di Chieti, è quello di tracciare lo scenario attuale del tessuto economico e produttivo abruzzese e mettere a fuoco gli strumenti per consentire alle imprese regionali di superare questa fase di nuova incertezza legata agli effetti del conflitto russo-ucraino, senza che perdano slancio investimenti strategici nel medio-lungo periodo. Investimenti in parte già avviati, in primis in innovazione digitale e transizione ambientale, ed inseriti appieno nel quadro di ripresa che ha contraddistinto anche l'Abruzzo nel corso del 2021.

L'evento è stato aperto da Gennaro Strever, presidente Camera di Commercio Pescara-Chieti, e Giuseppe Ranalli, presidente Piccola Industria di Confindustria Abruzzo. A seguire Giovanni Foresti e Rosa Maria Vitulano, della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, hanno presentato una approfondita disamina degli scenari e dei trend economici regionali con particolare attenzione ai Distretti Industriali dell'Abruzzo e con un focus particolare su Meccanica e Automotive.

Proprio a partire da tali dati si è svolta la tavola rotonda sul tema "Innovazione, sostenibilità, filiere e Pnrr: le priorità da cogliere per il rilancio del territorio", cui hanno preso parte il direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli, il presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, il presidente della Carbotech di Martinsicuro, Lorenzo Dattoli, e la fondatrice e Ceo della L.Transport di Pescara, Luciana Ferrone. Conclusioni affidate a Paolo Musso, direttore commerciale imprese Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo. (ANSA).