Pallamano: l'Italia a Chieti prepara i Giochi Mediterraneo

(ANSA) - CHIETI, 15 GIU - La 'Casa della Pallamano' di Chieti ha aperto le porte alla Nazionale maschile. Gli azzurri in Abruzzo stanno lavorando per l'ultimo stage della stagione in preparazione ai prossimi eventi internazionali. Il più vicino in calendario è rappresentato dalla 19/a edizione dei Giochi del Mediterraneo, evento in programma dal 25 giugno al 5 luglio prossimi nella città di Orano, in Algeria.

In Abruzzo si è ritrovato un roster di 18 atleti, con qualche novità rispetto alle ultime uscite ufficiali, da cui verrà fuori l'elenco dei 16 che voleranno in terra algerina. Per il commissario tecnico Riccardo Trillini un pensiero va alla opportunità di visionare sul campo potenziali innesti da inserire nel nucleo che in autunno giocherà le qualificazioni agli EHF EURO 2024. Rispetto agli ultimi impegni non ci saranno Domenico Ebner e Pablo Marrochi, mentre si rivedono Mate Volarevic tra i pali e Alessio Moretti sulla linea dei terzini.

"Queste settimane di lavoro di cui possiamo disporre sono a mio avviso un'occasione d'oro - spiega il ct Trillini - per permetterci di continuare su quel percorso di miglioramento che deve metterci nelle condizioni di vincere le partite che contano nelle prossime qualificazioni europee. Per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, non possiamo porci obiettivi sin da ora perché, come sappiamo, molto dipende dal modo in cui le squadre affronteranno questo evento e dagli organici che ci troveremo di fronte". (ANSA).