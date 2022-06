Ecco 'Picnic Impollinatori', umani e insetti condividono cibo

(ANSA) - PESCARA, 15 GIU - Un "Picnic degli Impollinatori" in cui umani e insetti condivideranno il cibo, con l'obiettivo di approfondire modi possibili di coesistenza e di interazione. E' la particolare iniziativa promossa nell'ambito del "Percorso impollinatori", progetto che prevede una serie di azioni partecipative che coinvolgono cittadini e agricoltori nella salvaguardia degli insetti impollinatori. L'appuntamento con il picnic è per sabato 25 giugno, dalle ore 11 alle 16, negli spazi dell'azienda agricola "DA come una volta", a Caramanico Terme (Pescara). La partecipazione è gratuita, ma bisogna prenotare attraverso il sito del progetto (https://www.percorsoimpollinatori.com/picnic-abruzzo). Ognuno dovrà preparare e portare il proprio cibo: per fare in modo che sia gradito anche agli insetti impollinatori, sono stati pubblicati sul sito e sui canali social i suggerimenti per la preparazione delle pietanze, frutto della collaborazione del team di ricerca e dell'entomologo Marino Quaranta, che sarà presente all'iniziativa.

Il "Percorso Impollinatori", iniziato a maggio, andrà avanti fino a estate inoltrata e coinvolge alcuni territori specifici dell'Abruzzo, afferenti al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e al Parco Nazionale della Majella. La campagna si sviluppa all'interno del progetto Sting, parte del portfolio di attività del Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy (CC-DEMOS) della Commissione europea.

Alla base del percorso c'è il coinvolgimento di cittadini e agricoltori nelle azioni a sostegno degli insetti impollinatori, il cui scopo è approfondire le relazioni di cura già esistenti sul territorio e di attivare nuove sinergie. Attraverso tre azioni partecipative, cittadini e agricoltori mettono in campo le proprie esperienze personali rispetto al tema degli impollinatori, si confrontano con il ruolo sociale ed ecologico di tali insetti, e progettano insieme azioni atte a proteggerli coinvolgendo tutto il territorio e i suoi abitanti. (ANSA).