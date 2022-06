Comunali, nel Chietino ballottaggio a San Salvo e Ortona

(ANSA) - CHIETI, 14 GIU - Si va al ballottaggio nei Comuni con più di 15.000 abitanti della provincia di Chieti nei quali si è votato per il rinnovo del Consiglio comunale. È l'indicazione netta che arriva dai risultati raccolti nei comitati elettorali e che vengono confermati, a livello tendenziale, dai dati ufficiali. A San Salvo vanno al secondo turno Emanuela De Nicolis - sostenuta dalle liste San Salvo Città Nuova, Lista Popolare, San Salvo E', e Noi San Salvo - e Fabio Travaglini sostenuto da Partito Socialista Italiano, Più San Salvo, Azione Politica, Sinistra Civica Ecologista, Partito Democratico.

I dati ufficiali, 7 sezioni su 20 scrutinate, danno a De Nicolis il 44.75%, a Travaglini il 42,97% . Al terzo posto Giovanni Mariotti, candidato sindaco sostenuto dalle liste Cambiano San Salvo, Avanti San Salvo, Democratici per San Salvo, che in base allo scrutinio è al 12,27%.

Ballottaggio anche a Ortona fra il sindaco uscente, Leo Castiglione - sostenuto dalle liste Il Comune delle idee, La città ideale, Ortona Civica, Forza Leo per Ortona, Cittadini Consapevoli - al qual i dati ufficiali (20 sezioni su 27) attribuiscono il 42,45%, e Ilario Cocciola, sostenuto da Ortona Popolare, Ortona Coraggiosa, Il Faro, Unione di Centro, Ortona Cambia, Democratici per Ortona, Ortona Territorio, che è al 34,67 %. Terzo posto per Angelo Di Nardo, candidato sindaco sostenuto da Ortona Sociale, Lega Salvini Abruzzo, Fratelli d'Italia, Libertà e Bene Comune, Ortona Futura che è al 20,71%.

Francesco Terra con la lista Ancora Italia ha raccolto finora il 2,17%.

Elezione nulla invece a Castelguidone per mancato raggiungimento del quorum dei votanti del 40%: nel Comune è stata ammessa una sola lista, Guglielmo De Santis è il candidato sindaco, al voto è andato un solo elettore dei 278 aventi diritto. (ANSA).