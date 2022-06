Pattinaggio Corsa: Rodi campione d'Italia nei 100m sprint

(ANSA) - GIULIANOVA, 13 GIU - Medaglia d'oro nazionale ai campionati italiani di pattinaggio corsa per la società sportiva Giulianova Skate in line Asd, grazie alla performance del 12enne Alberto Rodi nella gara 100m sprint in corsia disputata in occasione del Campionato Italiano di Pattinaggio Corsa su strada e Trofeo Roller Skate Italia dall'8 all'11 giugno a Cassano D'Adda.

"Questo meraviglioso risultato - dichiara il presidente della Giulianova Skate in line Asd, Emilio Calvarese, - è merito del talento e della dedizione di Alberto. Ma anche della passione e della professionalità della squadra. Le allenatrici uniscono alta qualità tecnica e pedagogica alla passione per questo sport rotellistico. Chiara e Marzia, nonostante la propria attività lavorativa, riescono a offrire ai ragazzi l'occasione di allenarsi quotidianamente. E questo fa la differenza, a livello nazionale ma anche a livello locale, con una pioggia di medaglie, molte d'oro, ottenute da tanti ragazzi e bambini della squadra nei vari campionati regionali e trofei in tutta Italia".

"L'oro nazionale che riportano oggi a casa - spiega - rappresenta quindi solo la punta dell'iceberg di tutto questo.

Un successo ancora più importante perché costruito in una situazione di difficoltà, data l'indisponibilità di strutture sportive comunali adeguate, costringendo spesso la squadra a trovare soluzioni alternative di allenamento. La nostra società finora è stata notevolmente penalizzata essendo state ad essa concesse sole tre ore settimanali alla tensostruttura del Palacastrum, fondamentale per allenarsi anche col maltempo.

Mentre il pattinodromo sito in Zona Orti, all'aperto, in abbandono fin dalla sua realizzazione presso il campo di atletica, è stato reso fruibile per tutte le società di pattinaggio grazie al lavoro volontario della Giulianova Skate in line. Con questi risultati basterebbero già piccoli, ma indispensabili interventi, come la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione delle balaustre e una tribuna anche mobile, per poter offrire una struttura adeguata ed anche per poter portare a Giulianova competizioni regionali e nazionali, con lustro per la città e ricadute positive per l'economia locale". (ANSA).