Comunali: L'Aquila; Biondi, exit confermano nostri sondaggi

(ANSA) - L'AQUILA, 13 GIU - Pierluigi Biondi, 47enne sindaco uscente di Fdi e ricandidato del centrodestra sceso in campo unito, è in testa negli exit poll al primo turno tenendo a distanza il deputato aquilano del Pd Stefania Pezzopane, (62) candidato sindaco di un centrosinistra sceso in campo diviso, non a caso Americo Di Benedetto, (54) consigliere regionale abruzzese della lista Legnini Presidente a capo di tre liste civiche di area centrosinistra è dato come terzo. Al quarto posto il manager di una multinazionale Simona Volpe (53) candidato della lista civica "Liber L'Aquila".

Biondi oscilla con una forbice che va dal 49 al 53 per cento dei votanti, Pezzopane tra il 23 e il 27, Di Benedetto si attesta tra il 21 e il 25 per cento.

E' quanto dicono gli exit poll che in questa tornata elettorale delle comunali hanno incluso anche L'Aquila, con Genova, Catanzaro e Palermo, tra i quattro capoluoghi di regione al voto nell'election day di oggi. Secondo il sindaco uscente dell'Aquila Pierluigi Biondi "dall'exit poll abbiamo un dato che ricalca perfettamente quello rilevato con l'ultimo sondaggio effettuato a maggio dall'istituto di ricerca Noto. Ragioniamo, comunque, su cifre che proiettano intenzioni di voto raccolte con interviste e indagini tra gli elettori. Attendiamo lo spoglio di domani per poter commentare l'esito di queste elezioni con maggiori informazioni e, soprattutto, sulla base di numeri reali". (ANSA).