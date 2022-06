All'Aurum Jury Chechi e Luciano Onder per 65 anni Maico

(ANSA) - PESCARA, 11 GIU - Sono arrivati anche l'olimpionico Jury Chechi, che ha ricordato l'oro olimpico di Atlanta 1996, il bronzo di Atene 2004 e la vittoria in 5 campionati del mondo, e il giornalista e divulgatore scientifico Luciano Onder all'Aurum di Pescara per festeggiare i 65 anni di attività di Serafino Menzietti, fondatore dell'Istituto Acustico Maico. In platea oltre duecento protagonisti della realtà aziendale Maico provenienti da tutta Italia. "Oggi si festeggia un compleanno importante. La caratteristica dell'azienda Maico - ha detto nei saluti istituzionali il sindaco di Pescara Carlo Masci - è quella di essere innamorata di questa città, in tanti anni è riuscita a restituire passione e dedizione alla nostra cittadinanza, facendo diventare Pescara una vera e propria capitale dell'udito".

A seguire, gli interventi dei senatori Luciano D'Alfonso e Nazario Pagano, dell'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, del consigliere regionale Guerino Testa, del professor Gaetano Paludetti, direttore UOC Otorinolaringoiatria del Policlinico Gemelli, e di Corrado Canovi, vicepresidente Associazione Europea Audioprotesisti.

Nel corso della cerimonia sono state annunciate tre iniziative benefiche a firma dell'Istituto Acustico: la donazione di 65 alberi alla Pineta Dannunziana di Pescara, l'omaggio di 15 apparecchi acustici a persone bisognose e l'istituzione di cinque borse di studio in Tecniche audioprotesiche. E lo stesso Menzietti ha raccontato che nel 1957 varcò la porta della Maico come aiutante, diventando poi dipendente e poco dopo titolare d'azienda. "Il mio grazie infinito va a tutte le persone che ogni giorno lavorano con noi e dedicano parte del loro tempo per aiutarci a migliorare e crescere ogni giorno di più".

Sul palco dell'Aurum anche Luciano Onder che da dieci anni è testimonial della onlus 'Nonno Ascoltami!', associazione fondata da Menzietti. Proprio in virtù del suo impegno nel mondo della prevenzione, Menzietti è anche rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, componente del World Hearing Forum di Ginevra; è anche presidente dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti e Amministratore dell'Istituto Acustico. (ANSA).