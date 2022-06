Estatica: 13/a edizione a Pescara, oltre 60 eventi

(ANSA) - PESCARA, 10 GIU - Le evoluzioni blues alla chitarra di Alex Britti, le magie di Caparezza dentro e fuori il palco, le melodie soffuse di Setak, la presenza scenica di Michele Ginestra. Ma anche le collaborazioni con Pescara Jazz, Funambolika Concerti Sotto le Stelle, Teatriamoci oltre al premio Flaiano. Sono oltre sessanta gli eventi di Estatica, la rassegna pescarese che torna ad accompagnare l'estate al porto turistico. Una kermesse che che unisce musica, teatro, moda, sport, birre artigianali e street food in un cartellone che abbraccia tutto l'arco estivo sino al 31 agosto. L'inaugurazione della 13esima edizione domenica 19 giugno alle 21.30 con Acustica, format ideato da Spray Records e condotto dalla giornalista Federica Fosca. Attesi per la serata: Urania, Umberto Palazzo Sacripante 13, Luca Mangia, Alex Ricci, Marlò, Andrea Castelfranato, Irida, Domenica Imperato, Erikaos, Volo basso, Oslo Tapes, Litysse, che si esibiranno in un set "minimal". Giugno si chiude a passo di acrobazie grazie a Funambolika, Festival internazionale del nuovo circo, diretto e ideato da Raffaele De Ritís. All'inizio di luglio, la rassegna ospiterà una novità intitolata Abruzzo Basketball Festival.

Dal 4 al 10 luglio, spazio al gemellaggio coni Premi Flaiano che presentano la sezione Flaiano al Marina - "La forza delle donne", un vero e proprio spin-off. Dal 14 al 17 luglio è la volta dello Street Food, che quest'anno, per la serata conclusiva, prenderà sottobraccio il The Biggest Combat Rock (ingresso libero), ossia la quinta edizione del concertone della più grande rock band della costa adriatica. I concerti principali abbracciano le rassegne satelliti, come Pescara Jazz (mercoledì 15 giugno c'è Alex Britti), Indie-Rocket Festival (con la Karate Band dagli Usa il 5 agosto), Zoo Music Fest (Caparezza, Marracah, Gli Psicologi e Cosmo, dal 6 al 10 agosto) e Harbour Reggae Festival di Ferragosto. Il concerto di Setak è in programma il 31 luglio, Sarah Janes Morris si esibirà il 20 agosto. Michele La Ginestra chiuderà Estatica il 31 agosto (ANSA).