Sanità, Speranza, si apre nuova fase, +10 mld su fondo sanitario

(ANSA) - TERAMO, 08 GIU - "Siamo a uno snodo senza precedenti per il nostro servizio sanitario nazionale. Per la prima volta dopo molti anni si è aperta una nuova stagione di investimenti, ci sono risorse senza precedenti che arrivano sul Ssn. Quando sono diventato ministro, due anni e mezzo fa, avevamo 114 miliardi di euro sul fondo sanitario nazionale. Si metteva mediamente 1 miliardo in più l'anno, circa lo 0,8%. Dopo 2 anni e mezzo sul fondo sanitario nazionale abbiamo circa 10 miliardi in più". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo in collegamento al convegno "I valori del Servizio sanitario nazionale e le sfide della post pandemia. Dal PNRR al DM 71", organizzato a Teramo da Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) e Asl di Teramo. "C'è stata oggettivamente una crescita significativa della quantità di risorse ordinarie che permanentemente lo Stato investe sulla salute - ha proseguito il ministro - Un fatto positivo che segnala la direzione giusta, ma bisognerà fare di più con le prossime leggi di bilancio, perché questa somma possa crescere e perché passi l'idea che ogni euro in più che lo Stato mette sulla salute non è spesa pubblica, ma investimento sulla qualità della vita delle persone".

"Insieme a queste risorse ordinarie abbiamo quelle straordinarie - ha proseguito - 20 miliardi in più del Pnrr che ci consentiranno fino al 2026 di far fare il salto di qualità al nostro Ssn. Per la prima volta quest'anno finanziamo anche un PON espressamente dedicato alla salute, 625 milioni di euro per il recupero di screening oncologici nelle regioni del Sud, per i consultori, per le politiche di genere e la salute mentale".

