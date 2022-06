Sport equestri:vincitori campionati regionali salto ostacoli

(ANSA) - CHIETI, 07 GIU - Un'edizione da record che conferma la passione per gli sport equestri in regione, quella dei Campionati Regionali di Salto ostacoli Abruzzo 2022, andati in scena al Teaterno Sporting Club di Chieti Scalo dal 3 al 5 giugno e organizzati dal Comitato Regionale FISE Abruzzo. Una tre giorni di gare che ha visto partire 250 binomi per contendersi il podio di 18 diverse categorie, con 5 campionati senior e junior, 8 criterium e 7 trofei dedicati ai pony.

I neo campioni regionali di salto ostacoli sono stati: Beatrice Canella in sella a E. Casall Alasca del C.I. Giuliese, istruttore Alessandro Romani, che ha conquistato il gradino più alto del podio del Campionato 1/o grado Junior/Young Rider su un percorso di un metro e trenta, seguita da Massimo Minieri con Big Sexy, Scuderia San Paolo istruttore Simone Di Bonaventura e Valentina Camplone su Kensington V/D Waterhoeve del C.I. Le Grotte istruttore Piero Crisolini Malatesta.

La Campionessa abruzzese 1/o grado senior è Veronica Monti su La touch of pink del Teaterno sporting club seguita al 2° posto da Erika Palmeri con Caretina del C.I. Il Melo e al terzo posto da Stefano Capolongo su Erkance de Champenotte del Teaterno.

Per il Campionato brevetti junior si aggiudica il titolo Francesco Rulli su Touchee de Chance della Scuderia Sborgia, istruttore Giovanni D'Intino, seguito da Alessio Luciotti su Equatop, C.I. Giuliese istruttore Alessandro Romani e Ilaria Sabatini su Cantiano, del Piccolo Ranch, istruttore Adelio Domenicucci.

A vincere il Campionato brevetti senior è invece Elettra Sacchetti su Zsar Zitt, Scuderia Sborgia, seguita da Vanessa Manzoli su Judicorl del C.I. Le Grotte e Natasha Ronchetti su Nero Van Het Wilgenbos del Piccolo Ranch.

"Sono estremamente felice del successo di questa edizione dei Campionati Regionali abruzzesi." dichiara Ugo Fusco, presidente del Comitato Regionale FISE Abruzzo "È il segnale che la nostra regione è proiettata a raggiungere risultati sempre più importanti e a puntare sulla crescita dei giovani." (ANSA).