Calcio: 2-2 con Gavoi, L'Aquila va in finale per serie D

L'Aquila Calcio accede alle finali nazionali di Eccellenza per la promozione in serie D.

Dopo la vittoria ottenuta una settimana fa in Sardegna in casa del Taloro Gavoi per 3-1, i rossoblù hanno impattato per 2-2 questo pomeriggio di fronte al pubblico amico, al termine di una gara combattuta e nervosa e che ha visto nel finale un parapiglia fra i giocatori delle due squadre con quattro espulsi fra cui gli aquilani Scognamiglio e Ponzi. In finale la squadra di Lo Re affronterà una tra la ligure Taggia e la piemontese Chisola, sempre con gare di andata e ritorno.

"Una grandissima soddisfazione - commenta il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi - che speriamo possa essere il preludio di una gioia ancora più intensa e coinvolgente. Ai rossoblù manca l'ultimo sforzo, ancora una doppia sfida, per coronare una stagione sportiva fantastica. La città sarà al loro fianco come testimoniato dai tanti tifosi presenti oggi al campo e che hanno incitato i giocatori sino al termine della gara".

