Letta, guardiamo con fiducia alle regionali del 2024 Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 04 GIU - "Noi guardiamo alle elezioni del 2024 in Abruzzo con fiducia e speranza perché vogliamo lavorare per quell'appuntamento e vogliamo arrivarci questa volta preparati e con un buon lavoro preparatorio che passa per l'impegno che vogliamo mettere nelle città e per le città ma sono convinto sopratutto che l'Abruzzo debba voltare pagina perché questa Giunta regionale è una Giunta che ha tolto l'Abruzzo da qualunque dinamica di centralità e di sviluppo con una occasione straordinaria quale è quella dei fondi europei del Pnrr e l'Abruzzo oggi è marginalizzato e noi crediamo invece che per il bene del Paese e dell'Abruzzo stesso sia giusto far ritornare questa regione al centro ed è quello che faremo in vista delle elezioni del 2024 con il massimo impegno sapendo che l'occasione dei fondi europei è una occasione che non possiamo perdere". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta che oggi è in Abruzzo per sostenere i candidati sindaci di centrosinistra e che in mattinata ha inaugurato il nuovo comitato Pd di via Tiburtina a Pescara. (ANSA).