Auto su asilo, presidi chiedono coordinamento su sicurezza

(ANSA) - L'AQUILA, 30 MAG - Una conferenza di servizi per le scuole cittadine e un'e-mail di posta certificata dedicata al tema della sicurezza nei plessi. Queste le richieste dei dirigenti scolastici a confronto in occasione della seduta odierna della commissione Garanzia e controllo del Comune, presieduta dal consigliere Giustino Masciocco, in cui i presidi hanno fatto il punto insieme al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e ai vertici della Provincia.

Un confronto, a Palazzetto dei Nobili, che avviene nei giorni successivi alla tragedia nell'asilo "Pile - Primo Maggio" dove ha perso la vita il piccolo Tommaso, di soli 4 anni.

Dopo aver ascoltato gli interventi dei dirigenti, il vicepresidente del Consiglio provinciale, Vincenzo Calvisi, e il sindaco Pierluigi Biondi hanno giudicato "possibile e opportuna" la creazione di un organo di coordinamento sul tema della sicurezza.

"Questa è la nostra richiesta - ha commentato Gabriella Liberatore, preside di un istituto cittadino - crediamo che avere un unico coordinamento sia importante. Siamo disponibili a collaborare con le amministrazioni". Il primo cittadino ha assicurato che queste proposte saranno formulate in tempo utile per l'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

"L'Aquila ha 49 plessi e ciascuno di loro fa conti con problemi di viabilità - ha detto Biondi - uno dei nodi più delicati è quello relativo alla viabilità di via Colle Sapone. Potremmo riconvertire parte della caserma Rossi come area parcheggio. Una scelta di questo genere però implica il rigoroso rispetto della viabilità pedonale da parte di tutti".

"Ad esempio - ha concluso il sindaco - se si decide di chiudere il cortile di una scuola alle auto, non ha molto senso fare eccezioni per docenti e personale scolastico. Il problema della sicurezza riguarda tutti". (ANSA).