L'Aquila,app di realtà aumentata per visitare siti culturali

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Partirà in estate la fase pilota di sperimentazione del Progetto Extension (nEXt generaTion augmENted reality touriSm enhancIng cultural heritage preservation): una app per promuovere il patrimonio artistico-culturale della città dell'Aquila attraverso la realtà aumentata, grazie alle potenzialità della rete 5G. Si sono conclusi in questi giorni, allo ZIRC, (Centro di Innovazione e Ricerca di ZTE situato al Tecnopolo d'Abruzzo) i test. Entro l'estate al rilascio di un'app turistica, che accompagnerà cittadini e turisti alla scoperta della città dell'Aquila.

La realizzazione dell'app si avvale di tecniche avanzate, tra cui: il riconoscimento visivo, l'utilizzo di contenuti audio e video 3D, l'applicazione di tecniche diagnostiche multispettrali, basate su immagini e la georeferenziazione di precisione garantita dal sistema satellitare Cosmo-SkyMed e le capacità di bassa latenza e alte prestazioni della rete 5G.

Il progetto, finanziato dall' l'ESA, (European Space Agency), attraverso il bando "Artes Integrated Applications promotions, Cultural Heritage", vede la collaborazione di otto partner: Carsa (capofila), Wind Tre ., Zirc - ZTE Italia, e-GEOS., CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione, University of Trento, Sensing, Eagle3Dtech.

L'obiettivo del progetto Extension è quello di creare un servizio che offra agli utenti la possibilità di ricevere informazioni di interesse artistico-culturale su monumenti, chiese e opere d'arte in genere, in maniera semplice e divertente, grazie alla realtà aumentata, attraverso funzionalità di geolocalizzazione ad alta precisione.

Il servizio sarà reso disponibile tramite una app scaricabile su smartphone. Fondamentale è stato il contributo del Comune dell'Aquila con l'assessorato ai Rapporti internazionali, Turismo, Promozione dell'immagine della città, per la condivisione generale del progetto di ricerca e l'arricchimento di alcuni contenuti dell'app, in particolare l'itinerario sull'Aquila medievale. L'Aquila è stata una delle cinque città italiane selezionate dal governo italiano per ospitare la sperimentazione 5G. (ANSA).