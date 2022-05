Auto in giardino asilo: Pezzopane, dolore e sgomento

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAG - "Con il cuore e con le preghiere per i bambini coinvolti nel terribile incidente fuori l'asilo di Pile". Questo il commento dell'onorevole del Partito democratico, Stefania Pezzopane di fronte alla tragedia di questo pomeriggio che ha visto un'auto sfondare il cancello di una scuola d'infanzia all'Aquila e travolgere alcuni bambini. "Ciò che è accaduto ci lascia senza parole - commenta - non possiamo far altro che guardare al cielo, confidare nella bravura dei nostri medici e stringerci attorno alle famiglie di questi piccoli. Questo vuol dire essere una comunità". (ANSA).