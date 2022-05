Incidenti stradali: frontale su ss81, morto uno dei feriti

(ANSA) - CHIETI, 16 MAG - È morto uno dei due automobilisti rimasti feriti in un incidente frontale avvenuto sabato sera lungo la strada statale 81 all'altezza di Fara Filiorum Petri: si tratta di Walter Pugliese, 57 anni di Guardiagrele, che era alla guida di una Renault Clio che si è scontrata con una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta e condotta da un uomo di 74 anni di Casacanditella.

I feriti sono stati portati al policlinico di Chieti: più gravi erano apparse le condizioni di Pugliese, subito sottoposto ad un intervento chirurgico, e che ieri è deceduto, mentre l'altro ferito è ricoverato. Le cause e la dinamica dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Chieti che sono intervenuti unitamente al 118 e ai Vigili del Fuoco.

Secondo alcuni testimoni la Clio era in fase di sorpasso quando è accaduto l'incidente. Le due auto, sequestrate, hanno riportato danni ingenti. L'impatto è avvenuto sul viadotto Focaro, non lontano da una galleria. (ANSA).