Sisma L'Aquila: Usrc, selezioni per 22 professionalità

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAG - Conclusi i lavori delle due commissioni impegnate nella selezione di circa 22 professionalità da destinare ai processi di ricostruzione e alle attività del PNC e del PNRR, al servizio dell'Ufficio Speciale.

"Questo nuovo innesto di personale consentirà all'Ufficio Speciale USRC - spiega il titolare Raffaello Fico - di contribuire in maniera significativa alla sfida che attende l'intero territorio del cratere sulle decine di progetti straordinari che interessano il territorio abruzzese di nostra competenza sui fondi PNC e PNRR. Abbiamo avviato la selezione a fine febbraio 2022 ed il personale prenderà servizio il 1° giugno prossimo. Sono state valutate oltre 200 candidature in poco meno di un mese. Un risultato amministrativo brillante, a dispetto dei tempi standard di gestione delle procedure concorsuali e la conferma che il modello organizzativo USRC può essere un elemento di supporto anche nei confronti delle amministrazioni comunali nella selezione delle professionalità che potranno potenziare le macchine comunali per far fronte ai nuovi e gravosi impegno dei Piani Nazionali, con una tempistica inderogabile e stringente".

"Siamo disponibili a supportare i comuni ed a replicare tale esperienza a loro vantaggio. Gli elementi di vantaggio della procedura sono stati la digitalizzazione di parte della procedura e l'operato autorevole con evidenti standard di efficienza delle due commissioni, alle quali va il mio ringraziamento e quello dei sindaci dei comuni per il tramite del loro Coordinatore. Sono state selezionate risorse brillanti, anche e soprattutto sui temi della digitalizzazione e semplificazione dei processi". (ANSA).