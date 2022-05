Helbiz protagonista dell'Ecomob Expo di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 06 MAG - Si è aperto oggi a Pescara 'Ecomob Expo City', grande evento dedicato alla sostenibilità ambientale e alla green economy; in qualità di partner è presente Helbiz, azienda leader della micromobilità che, con oltre 40 licenze in città di tutto il mondo, gestisce flotte di monopattini, biciclette e motorini elettrici. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione si terrà nel centro cittadino fino a domenica 8 maggio e si svilupperà su tre grandi aree tematiche: mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale. Per tutta la durata dell'evento, Helbiz sarà in piazza della Rinascita con uno stand dove sarà possibile ricevere informazioni su micromobilità e sicurezza stradale e fruire di test drive gratuiti.

"Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di questo evento, diventato un punto di riferimento per il centro-sud Italia - dichiara i una nota Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Emea - In qualità di partner della città di Pescara, non potevamo non legarci a una kermesse che sposa pienamente i nostri principi di sostenibilità e innovazione. Partecipiamo a conferma del nostro impegno nel continuare a investire a Pescara offrendo un servizio sempre più sicuro, innovativo e responsabile, come dimostrano il rinnovo della flotta, l'adozione di tecnologie all'avanguardia e la partecipazione ad attività sul territorio per la promozione della mobilità del futuro".

Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale. Con 2,7 milioni di utenti registrati, sta espandendo i suoi prodotti e servizi per la vita urbana includendo servizi di live streaming, consegna di cibo e servizi finanziari, tutti accessibili all'interno della sua app mobile.

L'azienda sta lavorando all'introduzione del parcheggio incentivato, innovativa funzionalità disponibile sull'app Helbiz. Gli utenti che parcheggeranno il monopattino nelle aree evidenziate sulla mappa all'interno dell'app potranno avere uno sconto sulla corsa appena conclusa. (ANSA).