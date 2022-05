Trigano Van, mancano furgoni per allestire camper, sciopero l'11

(ANSA) - PAGLIETA, 04 MAG - Ci sono le commesse, ma non si riesce ad allestire camper e caravan perché non arrivano i furgoni Ducato della Sevel e molti lavoratori sono in cassa integrazione. Per l'11 maggio, dalle 10 alle 12, la Fiom Cgil ha proclamato uno sciopero alla Trigano Van di Paglieta (Chieti).

"L'azienda - dice il segretario provinciale Fiom Andrea De Lutis - è leader nella produzione di van e in questa fase storica sta registrando un forte sviluppo a seguito di una forte richiesta di mercato. Negli ultimi due anni abbiamo curato lo sviluppo della Trigano favorendo la crescita da 160 dipendenti agli attuali 409, che fino a mesi fa erano 480. Oggi i lavoratori subiscono la cassa integrazione in una maniera molto feroce, più di tutte le aziende dell'intera provincia. Il paradosso è che la richiesta di van è altissima, ci sono un numero importante di veicoli già venduti, ma non si riesce a evaderla a causa della mancanza della base che viene fornita esclusivamente da Sevel Spa. Sappiamo - aggiunge il responsabile sindacale - che nelle scorse settimane c'è stata una trattativa in merito all'utilizzo di piattaforme diverse dal Ducato fra Trigano Spa e Stellantis.

Anche in questo caso le consegne, nonostante gli impegni stentano a partire. Siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale e nei prossimi mesi ci saranno molte scadenze di contratti a tempo determinato". (ANSA).