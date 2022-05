Ai Lngs l'ottava Conferenza internazionale di metrologia

(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAG - Al via ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (Lngs) INFN, per la prima volta ospitata in Italia, la Conferenza Internazionale di Metrologia (ICRM-LLRMT), ottava edizione, organizzata dal Comitato Internazionale per la Metrologia dei Radionuclidi, l'associazione dei laboratori impegnati nello studio e nelle applicazioni della radioattività.

Presenti a L'Aquila oltre 120 esperti nel campo delle misure dei più bassi livelli di radioattività. "Siamo orgogliosi di ricevere i massimi esperti dei più grandi centri di metrologia mondiali che si confronteranno su nuove tecniche di misura sviluppate - dichiara Matthias Laubenstein, coordinatore locale dell'iniziativa e responsabile ai Lngs del più sensibile laboratorio per misura e identificazione dei contaminanti dei materiali - Per la prima volta ci sarà l'incontro tra fisica fondamentale e fisica applicata alla metrologia che innescherà collaborazioni e sinergie promettenti per il futuro". Ci si concentrerà su misure di radioattività ambientale, rivelazione dei radionuclidi nel cibo e nell'acqua potabile e analisi di elementi in tracce nei materiali.

La Conferenza si svolge mediamente ogni quattro anni: la sessione precedente si è tenuta negli Usa, a Seattle. "I Laboratori del Gran Sasso sono da sempre molto impegnati nello sviluppare apparecchiature e metodologie che garantiscano le più elevate sensibilità nelle misure di radioattività - commenta il direttore Ezio Previtali - L'aver riunito qui i massimi esperti del settore certifica questo impegno e consente a tutti di confrontarsi su tematiche che rivestono sempre più grande importanza anche al di fuori della ricerca fondamentale".

Partecipano: International Atomic Energy Agency, National Physical Laboratory, National Institute of Standards Technology, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Federal Office of Metrology and Surveying - BEV, Centro de Investigaciones Energética, Medioambientales Y Tecnológicas, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, European Commission - Joint Research Centre in Geel, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nazionale e la Radioprotezione e varie Agenzie Regionali Arpa. (ANSA).