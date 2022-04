Sicurezza urbana, siglato patto Comune L'Aquila-Prefettura

(ANSA) - L'AQUILA, 14 APR - Con la firma del Prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, e del Sindaco del Comune capoluogo, Pierluigi Biondi, è stato ufficialmente siglato in Prefettura il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana della città dell'Aquila. Il documento è stato firmato alla presenza del Questore della provincia, Enrico De Simone, dei Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Nicola Mirante e Gabriele Giuseppe Nastasi, del Responsabile della Polizia Locale, Lucio Di Berardino e dell'ing. Mauro Bellucci, dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune.

Il Patto, che risponde alla domanda di sicurezza proveniente dalla comunità locale, coinvolgerà le diverse istituzioni territoriali nell'azione di prevenzione e contrasto di fenomeni delittuosi, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere sociale e di inclusione rivolti alle fasce più vulnerabili e marginali, nonché di riqualificazione socio-culturale delle aree urbane. Gli obiettivi del patto obiettivi sono quelli della promozione e tutela della legalità e del decoro urbano, interscambio informativo, prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale, sicurezza delle manifestazioni, truffe agli anziani, movida, videosorveglianza, attività di collaborazione con gli istituti di vigilanza privata e forza di intervento rapido.

Di particolare rilievo è l'istituzione di una Cabina di regia, nominata dal Prefetto e coordinata da un suo delegato, che sarà composta dai rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia locale di L'Aquila: in relazione ai singoli argomenti trattati potranno essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di altri Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria.

La Cabina di regia si riunirà in Prefettura con cadenza almeno semestrale, ma con possibilità di scadenze anche più brevi nel caso di improvvise criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza urbana anche su richiesta del Sindaco, e avrà il compito di verificare l'attuazione del patto (ANSA).