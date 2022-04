Musica: 200 alunni al progetto scuole società 'Barattelli'

(ANSA) - L'AQUILA, 02 APR - Sono circa 200 i giovanissimi alunni dell'Istituto Comprensivo "De Panfilis - Di Rocco" di Roccaraso e della Scuola Primaria di Ovindoli, plesso dell'Istituto Comprensivo "C. Fiori" di San Demetrio e Rocca Di Mezzo che hanno aderito a "I colori della musica", il Progetto Scuole ideato da Giulio Votta e promosso dalla Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" nell'ambito del più ampio progetto "Musica per crescere" che coinvolge i principali istituti del comprensorio aquilano.

L'articolazione dell'offerta è avvenuta con diverse tipologie di approccio alla musica e laboratori didattici in cui gli alunni hanno avuto la possibilità di utilizzare vari materiali per costruire strumenti musicali originali. Gli appuntamenti hanno coinvolto un sestetto di musicisti, alcuni dei quali anche con importanti esperienze teatrali e didattiche: Giannantonio Coia sax e clarinetto, Giulio Votta basso tuba e voce, Antonio Marinelli fisarmonica, Armando Rotilio voce e percussioni, Vincenzo Mercurio chitarra, Francesco Cardilli chitarra e tastiera. Sono stati eseguiti vari brani di musica classica, leggera e di tradizione popolare abruzzese, con la spiegazione del funzionamento e della storia di ognuno degli strumenti utilizzati.

L'ultimo appuntamento ha ospitato la Banda Musicale "Armonie Sirentine" diretta da Giannantonio Coia con il repertorio tipico formato da brani dei più famosi compositori d'opera come Bellini, Rossini, Puccini, Verdi e da brani della tradizione.

"La Banda è una formazione caratteristica di molti borghi appenninici, che da sempre unisce i professionisti della musica alle nuove generazioni, attraverso le usanze legate alle feste religiose o a particolari momenti delle comunità. Anche gli alunni sono stati protagonisti nel suonare gli strumenti che hanno costruito durante i laboratori. 'I colori della musica' è stato un progetto che può dirsi riuscito sotto tutti i punti di vista, preludio di ulteriori attività musicali da destinare alle nuove generazioni - si legge in una nota della Barattelli.

