Demografia: effetto pandemia, in Abruzzo aumenta mortalità

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Il decremento della popolazione, in Abruzzo, è dovuto principalmente al deficit di 'sostituzione naturale' tra nati e morti. Questa tendenza è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia da Covid-19. L'eccesso di decessi, direttamente o indirettamente riferibile alla pandemia, ha comportato l'incremento del tasso di mortalità dall'11,3 del 2019 al 12,4 per mille del 2020, con il picco del 12,8 per mille della provincia dell'Aquila. E' quanto emerge dal censimento permanente della popolazione in Abruzzo curato dall'Istat e riferito al 2020.

Sulla natalità gli effetti sono meno immediati e il calo delle nascite, registrato anche nel 2020, è riconducibile soprattutto a fattori pregressi, come la sistematica riduzione della popolazione in età feconda, la posticipazione nel progetto genitoriale e il clima di incertezza per il futuro. Tra il 2019 e il 2020 il tasso di natalità è sceso dal 6,6 al 6,4 per mille, con un calo maggiore nelle province di Chieti (da 6,4 a 6,1) e Teramo (da 6,7 a 6,4 per mille). A Pescara il dato è invariato (6,8), mentre all'Aquila aumenta debolmente (da 6,3 a 6,4).

I movimenti tra comuni - emerge dai dati Istat - si sono ridotti drasticamente durante la prima ondata della pandemia, a causa del lockdown di marzo che ha ridotto al minimo la mobilità residenziale, per poi riprendere nei mesi successivi.

Il tasso migratorio interno, da -1 per mille del 2019, si attesta a -0,1 per mille nel 2020, oscillando tra -0,4 per mille della provincia di Teramo a 1,2 di Pescara. Le ripercussioni sono state molto più rilevanti sui movimenti migratori internazionali. Il tasso migratorio estero, pur rimanendo positivo in tutte le province, si riduce in modo consistente rispetto al 2019 (dal 2,4 al 1,3 per mille), in particolare nella provincia di Teramo (da 2,9 a 1,3 per mille). (ANSA).