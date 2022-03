"Meglio in cella che a casa", giovane arrestato per evasione

(ANSA) - CHIETI, 03 MAR - Ai Carabinieri ha detto di non tollerare più la convivenza forzata con la sua compagna e di voler quindi scontare la pena in una cella. Un giovane di 26 anni di Chieti, condannato per vari reati e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato dai militari della sezione radiomobile di Chieti in strada all'esterno della sua abitazione ed è stato arrestato per evasione. All'arrivo dei militari stava litigando con la compagna: dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico, staccandoselo dalla caviglia in uno scatto d'ira, ha spiegato ai carabinieri di non tollerare più la convivenza forzata con la donna e di volere, quindi, scontare la sua pena in carcere. I carabinieri lo hanno arrestato quindi con le accuse di evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Dopo il rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Chieti Enrico Colagreco ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere, come richiesto dal pm Natascia Troiano. (ANSA).