Università Aquila partecipa a progetto computer quantistico

(ANSA) - L'AQUILA, 16 FEB - L'Università dell'Aquila parteciperà, insieme a una cordata di istituzioni e enti nazionali e internazionali, alla realizzazione del primo computer quantistico a ioni intrappolati di uso generale in Italia. Il computer verrà installato presso il Quantum Computing and Simulation Center dell'Università di Padova. Le sue potenziali applicazioni future interessano moltissimi campi: la sicurezza informatica, l'ottimizzazione dei processi industriali e di logistica, lo studio di complessi sistemi biologici, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, lo studio di nuovi materiali, lo sviluppo di farmaci, la medicina, lo sviluppo di modelli finanziari e la modellizzazione di sistemi fisici e chimici.

Quest'ultimo campo sarà tra i primi nei quali si concretizzerà nei prossimi anni un reale vantaggio nell'utilizzo di computer quantistici rispetto ai computer tradizionali. "Il progetto in questione - spiegano dall'ateneo abruzzese - permetterà ai nostri ricercatori di sviluppare nuovi algoritmi e nuove applicazioni per queste tecnologie che saranno determinanti per il futuro della ricerca e dell'industria. La computazione quantistica sta vivendo in questi anni uno sviluppo molto rapido, simile a quello avvenuto negli anni Settanta per i primi microprocessori a base di silicio".

L'Università dell'Aquila avrà un posto di primo piano nell'utilizzazione di queste nuove tecnologie e per incentivare gli scambi di ricercatori e studenti tra l'Università e gli altri partner del progetto: l'Università di Padova, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Centro Italiano di Supercalcolo Cineca, Università di Pavia, l'Istituto di Trieste per la Teoria delle Tecnologie Quantistiche, il Quantum at Trento Laboratory e le società Arakne e Neat. (ANSA).