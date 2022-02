Nervoso a posto di blocco, aveva 16 chili cocaina in auto

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 14 FEB - Un cittadino albanese di 39 anni che risiede in provincia di Milano è stato arrestato dai Carabinieri Adella Radiomobile della Compagnia di Chieti che hanno sequestrato 16 chilogrammi di cocaina purissima suddivisi in 15 pani, trasportati dall'uomo su una Bmw di grossa cilindrata.L'autovettura è stata fermata nel corso di un posto di controllo della circolazione stradale in contrada Cerreto, all'altezza della rotatoria nei pressi del casello autostradale Pescara Sud-Francavilla al mare.

I carabinieri durante il loro controllo si sono insospettiti dall'atteggiamento del conducente che tradiva nervosismo e insofferenza. L'auto è stata sottoposta ad un'approfondita perquisizione, e in un vano appositamente costruito sotto i sedili posteriori all'interno dell'abitacolo, i militari hanno rinvenuto, ben occultati nell'intercapedine, 15 panetti di sostanza bianca, poi risultata cocaina, avvolti in involucri di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio.

L' uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Chieti mentre la droga e l'auto sono stati sottoposti a sequestro. La droga sequestrata, verosimilmente destinata a rifornire le principali piazze abruzzesi, avrebbe fruttato sul mercato alcuni milioni di euro. (ANSA).