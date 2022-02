Tua: sindacati, avviata la mobilitazione dei lavoratori

(ANSA) - PESCARA, 12 FEB - "Mobilitazione dei lavoratori e proclamazione dello stato di agitazione inoltrata venerdì 11 febbraio e con la quale, nell'attivare la prevista procedura di raffreddamento di cui alla Legge 146/90 relativa al diritto di sciopero e in riferimento alla regolamentazione provvisoria, è stata formalmente chiesta la sospensione di tutti gli atti unilaterali o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza". Lo annunciano i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Faisa Cisal a proposito delle vicende relative alla Tua.

A proposito della pubblicazione del bando per l'assunzione di nuovi autisti, i sindacati sottolineano che "l'intento dell'azienda, è quello di considerare i futuri autisti che risulteranno vincitori di questo ulteriore concorso, che sarà aperto a tutti, quindi anche a coloro che ad esempio hanno già espletato per tanti anni questo logorante mestiere, al pari di un apprendista che ha conseguito la patente professionalizzante solo da qualche giorno e che si è imbattuto alla guida di autobus esclusivamente durante il periodo di scuola guida".

Per le quattro sigle la Tua "in spregio alle regole e agli accordi sottoscritti persino presso il Ministero del Lavoro, intende confermare ed implementare quel dumping salariale e contrattuale tra i lavoratori che svolgono lo stesso mestiere.

Inoltre - aggiungono - la società ha fatto ricorso al lavoro somministrato in maniera spregiudicata erodendo anche a questi ultimi il salario accessorio".

I sindacati parlano, infine, di "un'azienda arrogante e autoreferenziale, irrispettosa delle regole, dei contratti e degli atti che vengono sottoscritti, ma soprattutto intenzionata a sfruttare ed impoverire il mondo del lavoro". (ANSA).