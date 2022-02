Rischio idrogeologico, lavori per due mln euro ad Atri

(ANSA) - ATRI, 12 FEB - Il Comune di Atri ha approvato la variazione del piano triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 inserendo e approvando, con due specifiche delibere di Giunta, i progetti di fattibilità tecnici e economici delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sulle mura storiche del centro abitato a monte della circonvallazione SS553 e e al Lotto n3 della stessa circonvallazione. I progetti sono stati approvati per rispondere al decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2022 avente a oggetto messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

L'importo complessivo dei due progetti è di circa due milioni di euro. Si provvederà alla messa in sicurezza e alla sistemazione delle mura storiche della città, da Santa Rita a Porta Macelli, e alla messa in sicurezza del versante sud ovest.

L'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico sulle mura storiche del centro abitato a monte della circonvallazione SS553 prevede la realizzazione di una serie di opere necessarie alla messa in sicurezza dell'abitato nel versante sud ovest del paese in quanto le mura sono deteriorate e caratterizzate da fenomeni di sgretolamento e da infiltrazioni su alcuni tratti.

L'intervento legato al versante sud ovest a valle della SS553 lotto 3 prevede il consolidamento del tratto di versante interessato a ridosso delle abitazioni mediante paratie su pali di grosso diametro, da realizzare sul ciglio della scarpata, in analogia con quanto già realizzato nei precedenti due lotti di intervento; la realizzazione di un corretto sistema di drenaggio delle acque superficiali e di ruscellamento; l'eventuale realizzazione, sul versante, di opere che ne possano ristabilire una configurazione stabile con la posa in opera di sistemi di protezione del versante, con chiodi, reti, funi e tiranti, nelle porzioni più critiche della parete.

"I lavori in questione - dichiarano l'assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Felicione, e il sindaco Piergiorgio Ferretti - sono di fondamentale importanza per la messa in sicurezza di una zona abitata e frequentata della nostra cittadina. Sistemare il versante è necessario per la sicurezza della viabilità e per le abitazioni che ci sono a monte". (ANSA).