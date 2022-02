Expo Dubai:Imprudente,riflettori mondo su Agrifood Abruzzo

(ANSA) - DUBAI, 12 FEB - "Tanta è la soddisfazione nel vedere tanto entusiasmo, attenzione ed anche curiosità nei confronti dei nostri prodotti agrifood di qualità e della storia della nostra Regione. Proprio attraverso il binomio vincente tipicità enogastronomiche e storia e particolarità del territorio abbiamo voluto trasmettere la immagine dell'Abruzzo a livello internazionale. Con il progetto 'Abruzzo Sostenibile - settore Agrifood', a Dubai si sono sicuramente accesi i riflettori sull'Abruzzo, rendendo il nostro territorio riconoscibile ed identificabile. Così Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale abruzzese con delega all'Agricoltura e all'Ambiente, nel fare un primo bilancio della 'spedizione' abruzzese all'Expo di Dubai.

La settimana Abruzzo Sostenibile - agrifood', promossa dalla Regione attraverso il braccio operativo dell'Azienda regionale per le attività produttive (Arap), si è conclusa ieri. "Abbiamo aperto le porte in quelle zone del mondo che non conoscevano la identità abruzzese ed abbiamo rafforzato il brand nei territori dove eravamo arrivati - spiega ancora Imprudente. Siamo soddisfatti, nelle prossime settimane nei prossimi mesi vedremo i risultati per le nostre straordinarie imprese".

Tra i prodotti hanno fatto breccia nella vetrina mondiale zafferano, tartufo, pasta e pasticceria: Imprudente sottolinea "i due momenti di tasting e promozione che hanno avuto come protagonisti indiscussi due eccellenze della nostra Regione, olio e vino". "Come spiegato dai nostri produttori, vino ed olio sono stati presentati nella storia e unicità che lega il prodotto alle loro cantine e frantoi e al territorio e alla nostra Regione - conclude il vice presidente. (ANSA).