Trasporti; Tua: Marsilio, potenziamo trasporto su ferro

(ANSA) - LANCIANO, 11 FEB - "Le modalità di trasporto su rotaia sono più compatibili con il periodo che viviamo, cioè quella della transizione ecologica e della mobilità sostenibile" L' ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio, nel corso della cerimonia relativa al contratto di acquisto di tre nuovi treni nonché dei nuovi impianti tecnologici e di sistemi di sicurezza che saranno installati sulle infrastrutture ferroviarie; costo dell'investimento, circa 40 milioni di euro. "Per questo motivo - ha aggiunto - stiamo investendo sul trasporto ferroviario e lo stiamo facendo sia con il potenziamento delle tratte Pescara-Roma e adriatica, sia con il potenziamento dei mezzi della nostra azienda di trasporto ferroviario. Con l'acquisto di tre nuovi treni, gli utenti abruzzesi avranno mezzi più moderni, veloci, efficienti e sicuri: è un impegno che la Regione Abruzzo si è prefissato per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini. Abbiamo avviato - ha concluso il presidente - anche l'iter mirato all'assunzione di nuovo personale per rimpinguare l'organico addetto al servizio cargo. Miglioreremo il servizi alle aziende presenti sul territorio abruzzese". (ANSA).