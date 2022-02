Torna storica Fiera dell'agricoltura dopo due anni di stop

(ANSA) - TERAMO, 11 FEB - La storica manifestazione del comparto agricolo e di allevamento del teramano, fermata da due anni a causa dell'emergenza Covid, torna dal 22 al 25 aprile. La Fiera dell'agricoltura 2022 sarà un'edizione che porterà con sé diverse novità, a partire da una nuova location nel Parco fluviale.

"Nei giorni scorsi abbiamo effettuato tutti i sopralluoghi - ha detto l'assessore al commercio del Comune Antonio Filipponi - abbiamo verificato come il polmone verde della città rispetti tutte le condizioni per svolgere questo appuntamento in totale sicurezza, garantendo spazi adeguati agli espositori e permettendo ai visitatori di rispettare le regole sul distanziamento. La scelta di far svolgere la Fiera al parco fluviale si inserisce anche nel più generale progetto di valorizzazione del lungofiume".

"Crediamo che sia un'area fortemente vocata ad ospitare iniziative come questa - continua Filipponi - anche per il suo forte legame con la città intesa come centro storico e periferie, rispetto alla quale rappresenta un elemento di cerniera. Per quanto riguarda il programma di questa 31/a edizione stiamo ancora mettendo a punto i dettagli. Il programma sarà illustrato successivamente, ma posso annunciare già da adesso che ci saranno diverse novità". (ANSA).