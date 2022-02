Sisma 2016: in Abruzzo 1400 cantieri e 250 mln erogati (2)

(ANSA) - L'AQUILA, 10 FEB - Marsilio ha ringraziato "il direttore Rivera ed i suoi collaboratori che hanno dimostrato capacità, dedizione, competenza, merce rara nella Pubblica amministrazione, personale che ha mostrato senso di responsabilità e consapevolezza del ruolo determinate per far rivivere territori colpiti duramente". "Bisogna sottolineare anche il lavoro del commissario Legnini che a differenza del suo predecessore ha ascoltato le istanze del territorio, firmando ordinanze, 'suggerite' anche dalla professionalità di Usr, che hanno contributo a sbloccare una situazione ferma al palo - ha concluso il governatore.

"Nel 2019 - ha dichiarato il direttore dell'USR, ex dg della Regione con la giunta di centrosinistra - il rapporto tra le pratiche rilasciate complessivamente dall'USR Abruzzo era pari al 52% rispetto a quelle dell'USR Lazio e al 29% rispetto a quelle dell'USR Umbria. Oggi siamo, rispettivamente, al 113% ed al 70%, nonostante le nostre risorse umane, strumentali e finanziarie siano inferiori di ben il 40%, poiché ancora destinatari del solo 10% di quota di riparto", ha spiegato ancora. L'aumento esponenziale delle concessioni approvate dall'USR ha consentito di approvare ben il 60% delle pratiche sinora depositate che sono pari ad oltre 3.700. Ulteriori 4.000 domande di contributo sono attese per i prossimi mesi in ragione delle scadenze per la presentazione delle pratiche riguardanti i danni gravi. Al 30 giugno, infatti, scadono i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che intendano mantenere la corresponsione del contributo di autonoma sistemazione, mentre a fine anno scade il termine per la presentazione delle domande di contributo per edifici classificati E. (ANSA).