Falsi annunci online per vendita biglietti concerti, arresto

Faceva parte di una banda con altri componenti già identificati che proponevano su noti siti online la vendita di biglietti per assistere a concerti di cantanti famosi che poi, una volta pagti, non sarebbero mai stati consegnati ai malcapitati clienti: una donna italiana residente della Marsica è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Tagliacozzo (L'Aquila) con l'accusa di associazione e numerose truffe messe a segno in tutto il territorio nazionale.

La donna è stata condannata alla pena definitiva di tre anni e sei mesi di reclusione: è stata richiusa nella casa circondariale di Teramo. I fatti si riferiscono a prima del covid: a far scattare le indagini decine di truffati che hanno sporto denuncia, consentendo ai carabinieri di Tagliacozzo e di altre province italiane di raccogliere indizi di reato a carico della donna.